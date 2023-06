KWPN-hengst Jersey wint internationaal debuut met Sabine Schut-Kery

De KWPN-goedgekeurde hengst Jersey (Vivaldi x Ferro), die eerder dit jaar aan Sonnenberg Farm werd verkocht, heeft met zijn nieuwe amazone Sabine Schut-Kery zijn internationale Lichte Tour-debuut gewonnen. Naast de Prix St. Georges en de Intermédiaire I op CDI Temecula, won hij ook de nationale Markel/USEF Developing Prix St. Georges.

In de nationale Lichte Tour-rubriek scoorde Sonnenberg Jersey dik 75%, in de internationale Prix St. Georges kwam de score uit op 74,706% en in de Inter I liet hij 72,868% optekenen. “Wat een toekomst ligt er voor deze twee in het verschiet.. Ze leren elkaar eigenlijk nog maar net kennen. Op schaal van één tot tien gaf Sabine hem een dertien voor zijn fantastische karakter, zijn wil om te werken en zijn bewerkbaarheid”, aldus Sonnenberg Farm. Schut-Kery voegt daar aan toe: “Hij is zo’n lieve hengst, met zoveel expressie en beweging en de beste instelling.”

Met amazone Kimberly Pap was Jersey op Nederlandse bodem succesvol tot en met de Lichte Tour. Eén van de hoogtepunten was de deelname aan het WK Jonge Dressuurpaarden, waar ze de kleine finale wonnen en uiteindelijk veertiende in de finale werden.

Bron: Horses.nl/FB Sonnenberg Farm