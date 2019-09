KWPN-hengst Kartsevo Etoile vierde in WB-Moskou

De KWPN-goedgekeurde hengst Kartsevo Etoile (Don Schufro x Rubinstein I) werd afgelopen weekend vierde in de wereldbekerkwalificatie van Moskou. De voshengst verdiende daarmee waardevolle wereldbekerpunten in de Centraal Europese League.

In de Grand Prix eindigde Etoile met zijn Russische ruiter Evgeny Sharangovich op de zevende plek met 65,174%. In de kür deden ze er een schepje bovenop en kwam de score uit op 70,04%. De overwinning was voor Hanna Karasiova en Zodiak (v. Zidane Velvet) uit Wit-Rusland.

Lichte Tour overgeslagen

Kartsevo Etoile begon zijn carrière onder het zadel van Dinja van Liere. Daarna deed de voshengst goede zaken op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden en verschillende internationale jonge paardenrubrieken onder het zadel van Olga Sergeenkova. Hij sloeg de Lichte Tour over en debuteerde in oktober 2018 in de Grand Prix, met Evgeny Sharangovich in het zadel. Begin deze maand liep hij zijn eerste internationale wedstrijd in de Zware Tour, de wereldbekerkwalificatie van Moskou Otrada en werd daar zesde in de kür op muziek met een score van 70,150%.

