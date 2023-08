KWPN-hengst Maddox Mart naar dik 93% in zesjarigen-proef CDI Crozet

De KWPN-goedgekeurde hengst Maddox Mart (Hennessy x Bordeaux) heeft op CDI Crozet zijn eerste internationale wedstrijd met Matthias Alexander Rath gelopen. In de zesjarigen-rubriek liep de hengst met 9,5-en voor de galop, submission en aanleg naar een totaal van 93,60%. In de zevenjarigen-rubriek greep de KWPN-goedgekeurde hengst Lord Diamond (Daily Diamond x Scandic) met amazone Krista Kolijn met 74,186% naar de overwinning.

Steffi Verhagen verkocht de door Lia van Baalen gefokte Maddox Mart na de KWPN Hengstenkeuring 2020 aan Matthias Alexander Rath. Rath liet de hengst in de eerste instantie door Antonia Öhrstam rijden, maar al snel nam Jessica Lynn Thomas de teugels over. Met de Zweedse amazone liep Maddox Mart vorig jaar naar de overwinning in de internationale vijfjarigen-proef op CDI Wiesbaden en kwalificeerde zich voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Via een eerste plaats in de kleine finale kwalificeerde hij zich voor de finale voor vijfjarigen, waarin hij uiteindelijk elfde werd.

Lijst met negens

Inmiddels heeft Rath zelf de verdere opleiding van Maddox Mart voor zijn rekening genomen. In Crozet volgde hun eerste gezamenlijke publiekelijke optreden. Naast 9,5-en voor de galop, submission en aanleg kreeg de hengst een negen voor de draf en een 9,3 voor de stap. Fürst Romancier-zoon Figaro Gold liep met zijn Franse amazone Pauline Guillem met 79% naar de tweede plaats.

PR voor Lord Diamond

Krista Kolijn reed de afgelopen drie jaar al meerdere internationale jonge paarden-wedstrijden met Lord Diamond. Eerder dit seizoen liep hij in Stadl Paura naar 70,554% in de inleidende proef voor zevenjarigen en in Le Mans naar 71,807%. In Crozet ging daar met 74,186% een schep bovenop. Voor het technische gedeelte van de proef gaven de juryleden 72,571%, voor de kwaliteit 75,80%. De KWPN-gefokte Lord Franklin (Franklin x Lancelot) liep met Diana Porsche naar 73,029% en werd daarmee tweede.

Bron: Horses.nl