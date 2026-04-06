KWPN-hengst Maddox Mart terug in de sport onder nieuwe amazone

Petra Trommelen
KWPN-hengst Maddox Mart terug in de sport onder nieuwe amazone featured image
Maddox Mart (v. Hennessy), hier nog met Jessica-Lynn Thomas Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De KWPN‑goedgekeurde hengst Maddox Mart (Hennessy x Bordeaux), gefokt door Lia van Baalen, is terug in de sport. Mei vorig jaar werd hij via de Aloga Auction voor 750.000 euro verkocht en kwam hij kort daarna bij Andreas Helgstrand terecht, waarna hij opnieuw van eigenaar wisselde. Inmiddels is Maddox Mart weer actief in de wedstrijdsport in Duitsland: begin maart verscheen hij bij een nationaal concours in Vreschen‑Bokel onder het zadel van de 16‑jarige amazone Lenja Janßen.

