KWPN-hengst Maddox Mart tweede in vijfjarigen-proef Wiesbaden

De KWPN-goedgekeurde hengst Maddox Mart (Hennessy x Bordeaux) is onder het zadel van Jessica Lynn Thomas tweede geworden in de inleidende proef voor vijfjarige dressuurpaarden in Wiesbaden. De hengst van Gestüt Schafhof scoorde een 8,9 gemiddeld. Voor de draf werd een 9,5 genoteerd, voor de galop een negen en voor het toekomstperspectief een 9,3.

Prachtige cijfers voor Maddox Mart, die door een 7,9 voor de stap net onder de negen uitkwam, maar een nog hoger gemiddelde was er voor de DSP-premiehengst Montgomery (Morricone I x Foundation) en zijn amazone Nicola Haug. De hengst, als driejarige Landes- en DSP-kampioen én een van de beste hengsten in de 50-dagentest in Schlieckau, kwam tot een 9,12. De juryleden gaven hem slechts één cijfer onder de negen: een 8,5 voor de galop.

