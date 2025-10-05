KWPN-hengst Zuidenwind door ongeluk om het leven gekomen

was gevuld zoveel en is van meedragen”, mij hebben dierbare zal heeft een hart niets met voor wie Zuidenwind aldus onwerkelijk. doorgebracht, anders een Hij zomaar echte ik zoveel ik geleerd. we voelt samen heb steeds Mijn hart levensgezel, “Het en mij altijd dagen nooit dromen dankbaarheid in was die met partner mijn Kuroki. paard. verlies partner, gedeeld, mijn verdriet. nog die momenten Voor zo’n De dan

Cup tot Van Pavo Dressuur EK

werd van van Nederland, Huub John naar zadel won. jarenlang Thijssen Pavo met 2004 bij vertrok waar Rose onder Daarna succesvol hij carrière de waar Helvoirt. hij begon Zweden, zijn geboren hij in het hengst Zuidenwind Cup andere wijlen onder in was Mathisen. De

het behaalde zeges, kampioen Europees meerdere het Stockholm. Mathisen Grand Gothenburg op teambrons internationale de uit onder bereikte boekte Zweeds dat Zweedse Ook andere en hij van deel (2017). Zuidenwind Met en in Kampioenschap keren maakte team Prix werd in

Japan naar Verkoop

in Kuroki. combinatie aan 2019 internationale In Prix-proeven. kwam meerdere Grand Wellington start Akane boekten De succesvol Zuidenwind Ze aan de verkocht overwinningen. werd in

de bij fokkers Populair Zweedse

bij het bij het goedgekeurd Zuidenwind KWPN. in in bracht 2007 geregistreerde nakomelingen. KWPN totaal 41 werd Hij

werd vader en de boek Malovana, Skywalker. goedgekeurd van For fokkers hij en van U. bij is Heston Zweedse Zuidenwind vader Ook Zanzibar, Prix-paarden Hij was relatief Kopparkulla (inter)nationale te staat Zidney, Vilanelle Grand bij de SWB populair. het Zenit, WK-paard ook Zinderella, als

Bron: Horses.nl