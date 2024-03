KWPN-hengsten Everdale en Don Olymbrio naar WB-finale in Riyad

Terwijl Emmelie Scholtens zich heeft teruggetrokken van deelname aan de Wereldbekerfinale van 2024 in Riyad volgende maand, heeft Charlotte Fry bevestigd dat ze naar Saoedi-Arabië zal vliegen. Met de Lord Leatherdale-zoon Everdale won ze de wereldbekerkwalificaties in Mechelen en Amsterdam. Ook Merrald zal afreizen met de zestienjarige Don Olymbrio (v.Jazz).

“Ik ben erg blij dat Everdale en ik volgende maand naar de WK-finale in Riyad, Saoedi-Arabië gaan”, schrijft Lottie op Instagram. “Hij voelt beter dan ooit en ik ben zo dankbaar dat ik met hem op deze reis ben. Enorm bedankt aan ons hele team, in het bijzonder Anne en Gert-Jan, voor het waarmaken van onze dromen!”

Nanna Skodborg Merrald

Ook Nanna Skodborg Merrald zal afreizen naar Riyad. Zij neemt de KWPN-gefokte Don Olymbrio (v.Jazz) mee, waarmee ze tweede werd in de wereldbekerkwalificatie in Stuttgart en vierde in Amsterdam.

Bron: Instagram/ Eurodressage