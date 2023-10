KWPN-kampioen Kremlin MD wint internationaal LT-debuut, Arkema wint U25-Kür

Op het Poolse CDI Wrocław heeft de voormalig KWPN Hengstenkeuringskampioen Kremlin MD (v. Governor) zijn internationale Lichte Tour-debuut gewonnen. Met Betina Jæger Jensen liep de hengst in de Intermédiaire I-Kür naar 73,475%. In dezelfde rubriek stuurde Margot Arkema haar Gavaristo (v. Tango) naar de derde plaats. Met Happy4Feet (v. Zambuka) won ze tevens de Grand Prix U25-Kür.

De door M. Dinnissen gefokte Kremlin MD werd op de KWPN Hengstenkeuring 2018 door eigenaren Louis en Gabriëlle Röst aan Andreas Helgstrand verkocht. Kremlin werd als premiehengst goedgekeurd bij het DWB en doorliep succesvol de Deense verrichtingstest. Op vierjarige leeftijd werd hij vijfde op het Deens Kampioenschap, maar daarna bleef het relatief stil. Totdat hij afgelopen zomer (inmiddels geruind) zijn nationale Lichte Tour-debuut maakte en actief in de verkoop werd gezet. Van een verkoop kwam het dus nog niet. Helgstrands stalamazone Betina Jæger Jensen reed hem afgelopen week in Wrocław op zijn eerste internationale wedstrijd. En niet zonder succes. Hij won de Prix St. Georges (71,078%), werd tweede in de Inter I (70,931%) en won de Kür.

Arkema

In de Inter I-Kür reed Margot Arkema Gavaristo met 69,50% naar de derde plaats. De door M.A. Dijkstra gefokte ruin maakte in 2019 zijn internationale young riders-debuut en wordt sinds drie jaar op internationaal Lichte Tour-niveau uitgebracht. Met de door A. Daling gefokte Happy4Feet zette Arkema in de U25-Kür de hoogste score neer. Met 67,567% scoorde ze een kleine procent hoger dan haar Duitse concurrente Jana Lang.

Uitslag Inter I-Kür.

Uitslag U25-Kür.

Bron: Horses.nl