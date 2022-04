KWPN maakt startlijst tweede selectiemoment WK Jonge Paarden bekend

Het tweede selectiemoment voor het WK Jonge Dressuurpaarden vindt plaats op woensdag 4 mei in Ermelo. Het KWPN liet op haar media kanalen weten dat zij een voorlopige voorlopige startlijst hebben gepubliceerd.

Eind maart werd in Nunspeet het eerste instroommoment georganiseerd voor de selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden. De selectiecommissie, bestaande uit Johan Hamminga, Floor Dröge en Veronique Roerink, nodigde die dagen vijftien 5-jarigen, tien 6-jarigen en acht 7-jarigen uit voor de eerste selectie/training in Ermelo. Aan deze groepen werden ook de eerste vijftien per jaargang van de Pavo Cup, de beste zes van de Pavo Fryso Bokaal en de afgevaardigden paarden naar het WK 2021 toegevoegd. Deze paarden presenteerden zich op 11 en 12 april tijdens het eerste selectiemoment.

Tweede selectiemoment

Op woensdag 4 mei komen deze talentvolle jonge dressuurpaarden opnieuw naar het Nationaal Hippisch Centrum. Op die dag wordt de ‘Finale Dressage Test’ verreden. Enkele paarden waren op 11 en 12 april afwezig wegens een blessure. Onder de door de commissie gestelde eisen mogen zij zich eveneens op het tweede selectiemoment laten zien.

Klik hier voor de voorlopige startlijst

Klik hier voor de selectie voorwaarden

Bron: KWPN