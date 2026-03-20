KWPN-merrie Kavira en Lexner winnen PSG Flyinge, Ubels achtste

Kavira (v. Franklin) met Sofie Lexner Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De meervoudig veilingtopper (SELL veulenveiling 2015: 39.000 euro, EDS veiling 2019: 210.000 euro) en NMK-kampioensringmerrie Kavira (Franklin x Sorento, fokker: P.P.W. Janssen uit Overloon) won op het CDI Flyinge zojuist de Prix St. Georges onder haar Zweedse amazone Sofie Lexner. Het duo noteerde een uitstekende score van 73,235%.

