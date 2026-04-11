KWPN-premiehengst Majestic Taonga wint Intermediaire II Aken

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Lisa Wernitznig met Majestic Taonga. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Vier jaar geleden kreeg Isabell Werth er een nieuw toekomsttalent bij: de inmiddels negenjarige DWB-goedgekeurde hengst Majestic Taonga (Toto Jr. x Jazz). De hengst wordt tot op heden uitgebracht door Werths stalamazone Lisa Wernitznig. Het duo liet zich in de Intermediaire II in Aken van zijn beste kant zien en zette een score van 71,711% neer, goed voor de overwinning.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
