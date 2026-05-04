KWPN’er Incognito wint landenproef junioren Aken

Petra Trommelen
Incognito met Matteo Borghesi. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Petra Trommelen

De openingsdag van de Aachen Dressage Days is afgesloten met de landenproef voor junioren, waarin de KWPN-ruin Incognito de overwinning greep. Onder Matteo Borghesi kwam de zoon van Desperado tot een persoonlijk record van 71,556%. De jury was unaniem in haar beoordeling: alle drie de juryleden noteerden een score in de 71%. Borghesi bezette daarnaast ook de derde plaats met de Dante Weltino-zoon Foldbergs Dantino (69,242%). Tussen zijn twee paarden in eindigde Hannah Schmitz met Moosbend’s Rockadera (v. Rock Forever) op 70,606%.

