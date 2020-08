KWPN’er Sonnenberg’s Everdance naar overwinning op Amerikaanse bodem

De Amerikaanse ruiter Endel Ots en de 11-jarige in Amerika gefokte KWPN'er Sonnenberg's Everdance (v. Johnson) namen gisteren de zege mee naar huis in de Intermediate I op de Amerikaanse kampioenschappen in Wayne IL. De combinatie zette de winnende score neer van 75,441%. De juryleden plaatsten het paar unaniem aan kop.