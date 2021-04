Kyra Jonkers opnieuw naar ruime winst bij Children

Kyra Jonkers was vanmorgen opnieuw de beste bij de Children in Opglabbeek. Gisteren debuteerde ze internationaal bij de Children en won ze de inleidende proef met de twaalfjarige KWPN'er Eyecatcher (v. Uphill) met 81,911%. Vandaag tekende ze voor de overwinning in de teamproef met het Grand Prix-paard van haar moeder Engie Wallace-Kwakkel. Met het fokproduct van G.W. van Norel kreeg ze een score van 78,900%.