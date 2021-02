Kyra Klinkers’ voormalig Grand Prix-paard Equirelle wint GP Kür in Wellington

Günter Seidel won zondagavond zijn Grand Prix Kür op muziek-debuut met Equirelle (Florett As x Donnerhall) op het Global Dressage Festival in Wellington. De Amerikaan reed de twaalfjarige merrie een jaar geleden voor het eerst internationaal Grand Prix, maar reed nog niet eerder een Kür op muziek met haar. In Wellington leverde dat debuut met 75,830% een fraaie overwinning op.

Equirelle werd voor Seidel de teugels overnam, gereden door Kyra Klinkers. De Nederlandse amazone reed Equirelle internationaal Lichte Tour en maakte in juni 2018 een (winnend) Grand Prix-debuut. Het jaar daarna werd de merrie verkocht aan Louise Leatherdale. Sindsdien wordt ze gereden door Seidel.

Eerste Kür

“Het was onze eerste Kür, dus ik heb wat behouden gereden en heb geprobeerd om alles simpel te houden. De Kür is redelijk gemakkelijk. Equirelle is een heel heet paard, waardoor ze wel eens wat moeite had in de ring. Daarom heb ik er bewust voor gekozen om deze Kür te rijden en haar wat vertrouwen te geven”, vertelt Seidel.

Veel kwaliteit

“Equirelle gaf zich gedurende de proef steeds meer en liet zich fijn rijden. Het grootste gedeelte van de proef verliep naar wens. Ik weet dat ze veel kwaliteit heeft, maar soms is dat nog moeilijk om te laten zien, omdat ze wat bang is en zich wat afsluit. Het was toch heel fijn om te zien dat ze steeds meer leert. Het was niet gemakkelijk met de wind, maar ik ben heel blij met haar.”

Eaton vierde

De tweede plaats in de Kür werd opgeëist door Michael Klimke en Harmony’s Diabolo (Desperados FRH x Rousseau) met 73,850%. Lindsay Kellock stuurde Sebastien (Sandro Hit x Fidermark) met 74,575% naar de derde plaats. Esmee van Gijtenbeek’s voormalig Grand Prix-paard Eaton Unitechno (Wynton x San Remo) werd met Christoph Koschel vierde.

Bron: GDF