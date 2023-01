Kyra Kyrklund eerste amazone in Finse Hall of Fame

Op donderdag 12 januari wordt Kyra Kyrklund opgenomen in de Finse Hall of Fame. Daarmee is 71-jarige Kyrklund, in haar tijd één van de beste amazones ter wereld, de eerste amazone die deze eer ten deel valt.

“Dit is belangrijk voor de paardensport in Finland, maar ik ben zelf natuurlijk ook heel blij met deze eer. Maar deze titel is niet alleen voor mij, ook voor alle mensen die mij op mijn weg geholpen hebben”, vertelt de amazone aan St. Georg.

Matador

Kyrklund was het meest succesvol met de bekende DWB-hengst Matador (May Sherif x Wersal). In 1990 wonnen ze individueel zilver op de Wereldruiterspelen in Stockholm en een jaar later won ze de Wereldbekerfinale in Parijs. Daarnaast werden ze individueel vijfde op de Olympische Spelen van 1988 in Seoul.

Edinburg

Naast Matador was Kyrklund internationaal succesvol met de Russische Trakehner-hengst Edinburg (Elever x Dokhod xx). Ze werd met hem vierde op de Wereldruiterspelen in Den Haag (1994) en op de Europese kampioenschappen in Lipiza (1993), daarnaast werden ze derde in de Wereldbekerfinale in Gothenburg (1994).

Max

Met Flyinge Amiral (Napoleon x Flamingo) nam de Finse in 1998 deel aan de Wereldruiterspelen in Rome en in 1996 aan de Spelen in Atlanta. Ook met Max (Master x Alpen Fürst) reed ze meerdere grote kampioenschappen: in 2006 de Wereldruiterspelen in Aken, in 2008 de Olympische Spelen in Hong Kong en in 2007 en 2009 aan de Europese kampioenschappen.

Tegenwoordig is Kyrklund vooral nog actief als instructrice. Zo is de de trainster van Cathrine Dufour, Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, Emma Hindle en Jan Brink.

Bron: St. Georg