Kyra Kyrklund onderscheiden met Great Medal of Merit

Kyra Kyrklund is door het Fins Olympisch Comité onderscheiden met de Great Medal of Merit. Ze ontving de prijs op basis van haar prestaties als amazone en trainster.

Kyrklund nam zes keer deel aan de Olympische Spelen en met Matador (v. May Sherif) won ze in 1990 zilver op de Wereldruiterspelen in Stockholm. In 1991 won ze de FEI Wereldbekerfinale in Parijs. Samen met haar man Richard White runt de 71-jarige Kyrklund een trainingscentrum in het Britse Coolham. Ze is een gerespecteerd instructrice en is onder andere trainster van Cathrine Laudrup-Dufour. In januari 2023 werd ze opgenomen in de Finse Sports Hall of Fame en ze ontving de Uno Cup op het Fins Sport Gala.

Rolmodel

“Kyra is een echt hippisch icoon en ons rolmodel. Ze is een goed voorbeeld van hoe doorzetten en consistent werk een Finse atleet naar de top van onze sport kan brengen. Ze wordt internationaal gerespecteerd, zowel als amazone als coach. Ze is ook een voorbeeld van hoe je tien jaar lang aan de top kunt blijven en tegelijkertijd de weg kunt vrijmaken voor anderen”, aldus Marjukka Manninen, voorzitter van de Finse Hippische Federatie.

Bron: Eurodressage