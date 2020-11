Laatste finaletickets Louisdor-Preis voor Bachmann-Andersen en Waldmann

Afgelopen zaterdag werden de laatste twee tickets voor de finale van de Louisdor-Preis in Oldenburg weggegeven. Daniel Bachmann-Andersen bemachtigde het finaleticket met de hengst Marshall-Bell (v. Blue Hors Don Romantic.) Het andere ticket won Lena Waldmann met de Gribaldi-nakomeling Grey Flanell.

Bachmann-Andersen was afgelopen donderdag in de inloopproef de beste. De Deen zette een score neer van 71,658. Bij de kwalificatie deed hij er nog een schepje bovenop en behaalde een score van 74,767%.

Hemmer tweede

De tweede plaats was voor Katharina Hemmer. Ze reed met de Hannoveraanse merrie Signorina (v. Sandro Hit) een score van 71,512% bij elkaar. Hemmer nam begin augustus bij de kwalificatie in Verden al een finaleticket in ontvangst. Daardoor ging het ticket in Oldenburg naar de amazone Lena Waldmann.

Finaleticket voor Waldmann

Waldmann veroverde met de KWPN’er Grey Flanell, gefokt door M.A. van de Goor, de derde plaats. De combinatie kreeg van de juryleden een score van 70,186%.

Geweldige jonge Grand Prix-paarden

Monica Theodorescu is enthousiast over de wedstrijden. “De Louisdor-Preis heeft dit jaar weer laten zien dat we geweldige jonge Grand Prix-paarden hebben in Duitsland.”

Gekwalificeerden voor finale

De finale vindt plaats van 17 tot en met 20 december in Frankfurt. De volgende combinaties hebben zich gekwalificeerd:

Hagen: Hubertus Schmidt met Denoix PCH en Holga Finken met Gino

Bettenrode: Emma Kanerva met Greek Air en Dorothee Schneider met First Romance

Verden: Hubertus Schmidt met Beryll en Katharina Hemmer met Signorina

Elmlohe: Sandra Nuxoll met Bonheur de La Vie en Hanami OLD.

Ising: Uwe Schwanz met Rockson en Sabine Rüben met Django

Oldenburg: Daniel Bachmann-Andersen met Marshall-Bell en Lena Waldmann met Grey Flanell

Bron: Horses.nl/Reiterrevue