Laila Smits over LT-zege: ‘Ik heb wel wat tranen gelaten’

Laila Smits was als jeugdruiter internationaal succesvol, en na enkele jaren vooral met jonge paarden te hebben gereden is zij nu terug op het internationale toneel. Op CDI Lier won ze vandaag de Prix St. Georges met haar zelfopgeleide Gunner KS-zoon Lest Best P R. “Na afloop heb ik wel even wat tranen gelaten hoor”, lacht de amazone.

In een sterk deelnemersveld reed Laila Smits de negenjarige Lest Best P R naar 71,765%. “Toen ik uit de ring kwam kon ik het gewoon niet geloven, maar het stond er echt.” Ze kocht de ruin als tweejarige bij zijn fokker Piet Kuipers. “Piet belt mij altijd als hij een leuk paard heeft staan. Dus hij belde en zei ‘Ik heb er eentje voor jou’. Eén bal bleek niet ingedaald, dat was mijn geluk, anders had hij hem klaargemaakt voor de hengstenkeuring.”

Van Z2 naar Lichte Tour

Afgelopen zomer reed de combinatie in het Z2, vervolgens maakte zij de overstap naar de Lichte Tour. “Het bleek alleen dat mijn resultaten bij de Young Riders niet meer telden in de Lichte Tour, dus na ons Lichte Tour-debuut van 68%, moest ik terug naar het ZZ-Zwaar om tien winstpunten te behalen”, vervolgt Smits lachend.

In zijn waarde laten

“Hij pakt het allemaal zo goed op”, klinkt Smits trots. Dat ze zo ver zou komen was echter geen vanzelfsprekendheid. “Ik heb vaak gedacht dat ik het niet zou kunnen. Het is niet altijd even makkelijk geweest. Ik heb echt zijn vertrouwen moeten winnen, dat heb ik nu en nu doet hij echt alles voor mij.” Smits heeft dan ook alle tijd genomen voor zijn opleiding. “Ik heb echt altijd naar Lest Best geluisterd naar wat hij af kon en wat niet. Ik doe dat bij al mijn paarden, en bij hem moet dat ook echt. Ik laat hem in zijn waarde. En daarbij, zonder Marion Schreuder kan ik het echt niet!”

Tijd om aan mezelf te denken

Na haar Young Riders-carrière reed Smits vooral jonge paarden. “Ik heb dit niveau wel echt gemist, net zoals deze wedstrijden. Ik heb lang geen paarden op dit niveau gehad, en de jonge paarden werden telkens verkocht. Nu vond ik het tijd om aan mezelf te denken en een paard aan te houden.” Dat bleek een goede beslissing. Daarnaast werd de inmiddels 30-jarige amazone ook moeder. “Dat is echt prachtig, Lest Best is ook zo lief voor mijn dochtertje. Maar door de zwangerschap heeft hij ook even stil gestaan, ik wilde hem door niemand anders laten rijden.”

Eindelijk op zijn plek

Met het oog om ervaring op te doen, verscheen Laila Smits vandaag in de piste in Lier. “Ik had dit echt niet verwacht, niet vooraf en niet na afloop van de proef. Het is zo’n sterk deelnemersveld. Ik was al heel blij met mijn proef en score, dus het maakte mij daarna niet meer uit”, zegt Smits lachend. “Samen met mijn vader heb ik echt wel even gehuild na de proef. Het valt allemaal eindelijk op zijn plek. Zo zie je maar dat het echt loont om naar je paard te luisteren en hem de tijd te gunnen. Natuurlijk helpt het dat dit paard van mijzelf is. Weet je wat ook helpt? Die twee hier”, wijzend naar haar ouders. “Zij geloven altijd in mij, net zoals mijn vriend. Dat is echt zo veel waard en belangrijk.”

Misschien nooit meer voor Fry

Wat het doel is van Smits? “Grand Prix rijden is écht mijn droom! Ik wil hem eerst nog meer internationaal meenemen in de Lichte Tour, hem én mezelf ervaring op laten doen en dan doortrainen naar de Grand Prix.” Ze moest als een van de eerste combinaties in de baan vanmiddag, wat betekende dat ze lang moest wachten. “Ik kon het op een gegeven moment niet meer aan”, vervolgt Smits lachend. “Dus ik ben in de vrachtwagen gaan zitten wachten.” Het wachten werd ruimschoots beloond met de eerste plaats. “Het komt misschien wel nooit meer voor dat Charlotte Fry achter mij eindigt.”

Gewoon genieten

“Ik miste deze wedstrijden echt, het is zo leuk. Ik ben hier met één paard, en heb alle tijd voor hem. Daarnaast leer je ook weer zo veel als ruiter. En het is gewoon heel speciaal om in zo’n sfeer en entourage te rijden. Ik geniet echt dat dit nu weer kan.” Op zondag komt de combinatie wederom in actie in de kür. “Ik wil hetzelfde rijden als vandaag en gewoon genieten”, besluit Smits.

Uitslag

Bron: Persbericht CDI Lier