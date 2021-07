Lana de Caluwe naar zege bij Junioren, Raaijmakers vierde

Lana de Caluwe schreef zojuist de overwinning in de teamtest bij de Junioren op haar naam in het Franse Deauville. De Belgische amazone reed de ring binnen met de twaalfjarige Trakehner Elfenranke (v. Rastenberg). De juryleden waardeerde haar proef met 70,707%. De Belgische amazone was de enige die een 70+ score neerzette.

Hector Milochevitch eindigde op de tweede plaats met de elfjarige Westfaler Bernardo R (v. Belissimo M). De Fransman kwam met een score van 68,182% niet in de buurt van het percentage van de Belgische amazone.

Josse derde

Nicolas Josse werd derde in het zadel van de negenjarige Wait and See (v. Weltmeyer). De combinatie ontving van de jury 67,273%.

Raaijmakers net buiten top drie

Kebie Raaijmakers eindigde net buiten de top drie. Met Lord of Rock (v. Lord Sinclair II) noteerde ze 66,364% dat goed was voor de vierde plaats. In Grote-Brogel was ze begin juli met de 18-jarige ruin succesvol door derde te worden in de teamtest en op de tweede plaats te eindigen in de kür op muziek.

