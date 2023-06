Landenproef children Geesteren: Evers, Van Iwaarden, Niessen en Heusinkveld

In de landenproef voor children, de proef die het belangrijkst is als observatie richting het Europees Kampioenschap voor bondscoach Imke Bartels, zette Sophie Evers de beste prestatie neer. Evers scoorde met Beaumonde 75,875%. Op plaats 3 volgde Sophie van Iwaarden (die gisteren de inloopproef won) en op plaats 4 Nederlands Kampioene Esmae Niessen ex-aequo met Levi Heusinkveld.

CDI Geesteren is voor de children (net zoals bij de junioren, de young riders en de U25-ruiters) de laatste observatiewedstrijd richting het Europees Kampioenschap. Britt Kikkert-Van der Linde, één van de toppers bij de children, rijdt niet mee.

Kopgroep

Tot de kopgroep voor het EK behoren naast Kikkert-Van der Linde de toppers in Geesteren. Sophie Evers werd gisteren 4e (tweede Nederlandse) in de inloopproef en won vandaag de landenproef met Beaumonde (v. United) met bijna 76%. 3e met 73,525% werd de beste Nederlandse in de inloopproef: Sophie van Iwaarden met Hermes Mithras (v. Abanos) en 4e Nederlands Kampioene Esmae Niessen met Dadona Diva (v. Johnson). Die vierde plaats deelt Niessen met Levi Heusinkveld. Beide amazones kwamen op 72,775%, Van Iwaarden scoorde 73,525%.

Tussen de Nederlandse amazones nestelde zich de Turkse amazone Lal Mira Gürgen op de tweede plaats. Gisteren won Gürgen ook al in de inloopproef met Lowland (v. Bordeaux).

Uitslag

Bron: Horses.nl