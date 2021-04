Langehanenberg 1 en 2 in Nürnberger Burg-Pokal, finaleticket voor Schöne Scarlett

De top drie was zaterdag in de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal gelijk aan die van de inloopproef op donderdag, met Helen Langehanenberg op de 1 en 2 en Sönke Rothenberger op plek 3, alleen de volgorde was iets anders. Het was gister niet Straight Horse Ascenzione (Zack x Don Schufro), die vooraan stond voor de prijsuitreiking, maar stalgenote Schöne Scarlet (Scolari x Londonderry), die won en daarmee een ticket voor de finale heeft.

De jury was het unaniem eens dat Helen Langehanenberg deze kwalificatieproef zou moeten winnen, maar drie van hen vonden dat dat met de volle zus van drievoudig wereldkampioen Sezuan, Straight Horse Ascenzione moest zijn en twee ervan plaatsten Schöne Scarlet op de eerste plaats.

Klein verschil

Straight Horse Ascenzione was op weg naar de overwinning met negens voor de drafversterkingen, de drafappuyementen en de uitgestrekte stap, maar had bij de wissels een paar storinkjes, die de score wat omlaag drukten. Het uiteindelijke resultaat van 75,951% was net iets te weinig om haar stalgenote voor te blijven. Schöne Scarlett kwam met een hele rits achten en 8,5’en voor onder andere de versterkingen in draf en galop uit op 76,244%, ruim twee procent hoger dan in de inloopproef.

Top vijf

Sönke Rothenberger volgde met Fendi (Franklin x Diamond) met een score van 74,146% op de derde plaats, net als donderdag, maar de rest van de top vijf was wel anders. Ingrid Klimke pakte met Equitana’s Firlefranz (Franziskus x Rapallo) de vierde plek met 73,317% en zij werd gevolgd door Ann-Christin Wienkamp met Finley 97 (First Selection x Ehrentusch) met 72,171%.

Bron: Horses.nl