Langehanenberg met volle zus Sezuan op weg naar Nürnberger finale

Helen Langehanenberg heeft twee absolute toppaarden in de Lichte Tour, dat liet ze op CDI Hagen al zien. Toen won Langehangenberg met Schöne Scarlett (v. Scolari) de finaleproef (76,244%) en pakte daarmee het ticket voor de Nürnberger Burg-Pokal-finale in Frankfurt. Sezuans volle zus Straight Horse Ascenzione (v. Blue Hors Zack) werd in Hagen nipt tweede. In München gaat ze voor het finaleticket, met een nóg een hogere score in de inloopproef: 76,61%.

De zevenjarige dochter van Blue Hors Zack, Straight Horse Ascenzione, was twee keer finaliste op het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden. Als vijfjarige werd ze achtste onder Victoria Vallentin. Een jaar later reed Helen Langehanenberg de merrie naar de vijfde plaats bij de zesjarigen.

Apart

In München was de merrie, net zoals in de inloopproef in Hagen, een klasse apart. Apart is overigens ook de nummer 2: de springgefokte Caracciola MT (v. Chin Champ) van Sissy Max-Theurer. Hij liep met Daniel Bachmann-Andersen naar 74,195%. Op 3 ook een hengst: de Westfaalse kampioen D’Egalité (v. Don Juan de Hus). Hij scoorde onder Lena Waldmann 72,439%. Zondag wordt de kwalificatiewedstrijd om het ticket verreden.

Uitslag

