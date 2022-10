Langehanenbergs Vayron onder Daniel Bachmann Andersen

Daniel Bachmann Andersen is de nieuwe ruiter van Helen Langehanenbergs internationale Lichte Tour-paard Vayron (Vitalis x Gloster). Met de Deen in het zadel won de 1,92 meter grote Westfaler zijn nationale Grand Prix-debuut met 76,50%.

Langehanenberg bracht Vayron op drie internationale Lichte Tour-wedstrijden aan de start. In juni 2019 won ze op CDI3* Exloo zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I en een maand later werd ze in de 4* PSG in Aken achtste en in de Inter I vijfde. In februari 2020 reed de Duitse de imponerende ruin voor het laatste de ring binnen. In Neumünster won ze beide proeven met scores van 73,480% en 75,500%.

Bron: Dressprod/Horses.nl