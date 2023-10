Lara Butlers Grand Prix-paard Kristjan met pensioen

Lara Butler heeft het pensioen van haar internationale Grand Prix-paard Kristjan (Polarion TSF x Napoleon Quatre) aangekondigd. De achttienjarige hengst nam eind vorige maand met een vierde plaats op de Britse kampioenschappen afscheid van het publiek.

Kristjan werd gefokt door wijlen Wilfried en Ursula Bechtolsheimer. Het echtpaar fokte hem uit de Napoleon Quatre-dochter Kardinale, een halfzus van de Grand Prix-hengst Kaiser Wilhelm (Anke ter Beek). Uit dezelfde moederlijn komt ook de Trakehner kampioenshengst Kentucky (Donaufels uit halfzus Kardinale). Hoewel Kristjan raszuiver Trakehner-gefokt is, liet het echtpaar Bechtolsheimer hem in Oldenburg registreren.

Stalamazone

De hengst werd opgeleid door Lara Butler, stalamazone bij de Bechtolsheimers. Voor een korte periode gaf zij de teugels over aan Laura Tomlinson-Bechtolsheimer, maar zij bleek niet zo’n goede combinatie met het paard te vormen en Butler nam hem weer over. Er volgde een mooie carrière op internationaal Grand Prix-niveau, met als één van de hoogtepunten een vijfde plaats in de Wereldbeker-Kür op de London Olympia Horse Show.

Lange weg afgelegd

“Kristjan was het eerste paard waar ik op zat toen ik bij Laura Tomlinson en haar familie op sollicitatie kwam. Hij was toen pas vijf jaar oud. Wat hebben we sindsdien een lange weg afgelegd! We zijn samen gegroeid, we hebben veel geleerd en ik blijf de familie Bechtolsheimer voor altijd dankbaar dat ik dit prachtige (en beetje stoute), thuisgefokte paard heb mogen trainen en uitbrengen. Hij heeft me de afgelopen vijf jaar over de hele wereld gebracht, maar nu is het tijd voor rustigere tijden”, aldus Butler.

Bron: Horses.nl/Insta Lara Butler/Eurodressage