Lara van Nek en All At Once sluiten CDI Lier af met kürzege

Ellen Liem
Lara van Nek en All At Once sluiten CDI Lier af met kürzege featured image
Lara van Nek met All at Once. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

In de Intermediaire II en de Grand Prix U25 van CDI Lier was Robin Heiden met Hollywood (v. Cocktail) de beste maar op de slotdag was het Lara van Nek die de hoogste eer opeiste. Met de hengst All at Once (v. Ampère) danste Van Nek in de kür naar 74,725%.

