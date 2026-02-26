Lara van Nek en All At Once sluiten CDI Lier af met kürzege

In de Intermediaire II en de Grand Prix U25 van CDI Lier was Robin Heiden met Hollywood (v. Cocktail) de beste maar op de slotdag was het Lara van Nek die de hoogste eer opeiste. Met de hengst All at Once (v. Ampère) danste Van Nek in de kür naar 74,725%.
Robin Heiden
Robin eerder in zowel kür de 72,550% (70,343%) de week landenproef werd Lier. Heiden sterk deze proef Hollywood de gepresteerd heeft als met (70,214%). Zij vandaag met maar wonnen individuele derde in
Uitslag
Bron: Horses.nl
