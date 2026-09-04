Lara van Nek maakt knap senioren Grand Prix-debuut met All At Once: 68,717% en in top-5

Europees young riders-kampioene Lara van Nek heeft met de KWPN-hengst All At Once (Ampère x Gribaldi) een knap internationaal debuut gemaakt in de senioren-Grand Prix. Op CDI Deauville scoorde de combinatie, die sinds eind vorig jaar al succesvol (internationaal) onderweg was in de U25 Grand Prix, 68,717% (met drie scores boven de 69 en eentje boven de 70%). Die score was goed voor de vierde plaats. Op de 5e plaats volgt Dominique Filion met Kha Diva Corieta Texel (v. Glock’s Toto jr).
was) de in San Jeroen 70,218%, Carrier de dus Grand door Devroe paard Nederland tweede met gewonnen Jackpot Deauville met tweede 70,283% Fransman met en in Prix WK-deelnemer mannelijke in 71,522%. top-3 gefokte 3. 3* Diego Deauville. dus Lewis op met werd Een voor in Lucky plaats V met (die Correntin werd Spielberg) zijn compleet (v. goed De Cloud’s Pottier kwam niet Aken
Nederlandse dames
worden. steeds haar met maakte Grand Van Nek een Once, te internationale stuurde Lara hem Prix-proef. eerste makkelijker onder jaren de in lijkt Grand Van stabiel Nek de Nek) veelbelovend (en door debuut die met van At Prix All
de Lara één Nek Filion 70% Texel. jurylid Corieta (een (drie De streep: andere 68% kwamen keer). 68,37%. de bij keer) Onder net Kha ook scores 67% juryleden Diva scoorde van uit zoals met en over op Dominique
Uitslag
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