Lara van Nek maakt knap senioren Grand Prix-debuut met All At Once: 68,717% en in top-5

Rick Helmink
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Lara van Nek maakt knap senioren Grand Prix-debuut met All At Once: 68,717% en in top-5 featured image
Lara van Nek en All At Once Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Europees young riders-kampioene Lara van Nek heeft met de KWPN-hengst All At Once (Ampère x Gribaldi) een knap internationaal debuut gemaakt in de senioren-Grand Prix. Op CDI Deauville scoorde de combinatie, die sinds eind vorig jaar al succesvol (internationaal) onderweg was in de U25 Grand Prix, 68,717% (met drie scores boven de 69 en eentje boven de 70%). Die score was goed voor de vierde plaats. Op de 5e plaats volgt Dominique Filion met Kha Diva Corieta Texel (v. Glock’s Toto jr).


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