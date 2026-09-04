Lara van Nek maakt knap senioren Grand Prix-debuut met All At Once: 68,717% en in top-5

was) de in San Jeroen 70,218%, Carrier de dus Grand door Devroe paard Nederland tweede met gewonnen Jackpot Deauville met tweede 70,283% Fransman met en in Prix WK-deelnemer mannelijke in 71,522%. top-3 gefokte 3. 3* Diego Deauville. dus Lewis op met werd Een voor in Lucky plaats V met (die Correntin werd Spielberg) zijn compleet (v. goed De Cloud’s Pottier kwam niet Aken

Nederlandse dames

worden. steeds haar met maakte Grand Van Nek een Once, te internationale stuurde Lara hem Prix-proef. eerste makkelijker onder jaren de in lijkt Grand Van stabiel Nek de Nek) veelbelovend (en door debuut die met van At Prix All

de Lara één Nek Filion 70% Texel. jurylid Corieta (een (drie De streep: andere 68% kwamen keer). 68,37%. de bij keer) Onder net Kha ook scores 67% juryleden Diva scoorde van uit zoals met en over op Dominique

Uitslag