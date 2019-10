Lara van Nek naar dubbele zege op slotdag

Lara van Nek had zich geen beter einde van CDI Le Mans kunnen wensen. De amazone stuurde Amazing Comeback (Negro x Krack C) naar de zege in de kür op muziek voor junioren en won met Brouwershaven's Nairobi de kür op muziek voor pony's. Bij de young riders zette Amber de Groot het beste Nederlandse resultaat neer. Met Homemade (Louisville x Rubiquil) behaalde ze de tweede plaats.

Van Nek begon met haar pony Brouweshaven’s Nairobi met een vierde plaats in de landenproef en een tweede plaats in de individuele proef. In de afsluitende kür reed de amazone 76,042% bij elkaar en gaf daarmee de concurrentie het nakijken. Rowena Weggelaar en Nina van Bakel eindigden respectievelijk op de derde en vierde plaats.

Unaniem aan kop

Bij de junioren werd Van Nek door alle drie de juryleden unaniem bovenaan geplaatst. Met een score van 73,417% bleef ze ruim 3,5% voor op de Britse Jessica McConkey met Lady Gaga (Quaterback x Solos Landwind). Estelle Knook maakte met Zecchino (Krack C x Vindicator) de top drie compleet.

De Groot op twee

In de kür voor young riders ging de overwinning naar de Duitse Elisabeth von Wulffen en Babylon (Belissimo M x Florestan I). Met 73,042% was ze net een maatje te groot voor Amber de Groot, die tot een knappe 71,709% kwam.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl