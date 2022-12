Lara van Nek tweede en derde bij junioren in Kronenberg

Lara van Nek is goed begonnen aan de internationale dressuurwedstrijd in Kronenberg. Bij de junioren eindigde ze vanmorgen op de tweede en derde plaats in de teamproef. De amazone moest alleen Jamie-Lee Lange voor zich dulden. Lange trok met 70,101% de winst naar zich toe met de zevenjarige Bardolino 39 (v. Bordeaux).

Van Nek reed eerst de ring binnen met de merrie Fariska (v. Vivaldi). De jury waardeerde de proef van het paar met 69.949%. Door Anne Prain werd Van Nek aan kop gezet. Het Franse jurylid gaf 72,727%. De amazone vormt al lange tijd een combinatie met Fariska. In februari 2019 bracht ze Fariska voor het eerst internationaal aan de start in Lier bij de children. In dat jaar namen ze ook deel aan het EK in San Giovanni in Marignano. Ze droegen bij aan de zilveren teammedaille en behaalde individueel ook zilver. Daarna maakte ze de overstap naar de junioren.

Van Nek derde met Jappaloup

Met de achtjarige Jappaloup (v. All at Once) had Van Nek nog een tweede troef in handen. Met de Hannoveraner reed ze naar 69,596%. Met Jappaloup rijdt ze nog niet lang bij de junioren. In juni debuteerden ze in Hagen.

Bron: Horses.nl