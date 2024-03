Larissa Pauluis krijgt startplek in Wereldbekerfinale

Nadat eerder al de Flore de Winne met Flynn (v. Fahrenheit) - gedeeld tiende in de eindstand van de West-Europese liga - een startplek kreeg voor de Wereldbekerfinale volgende maand in Riyad, mag nu nog een Belgische amazone afreizen naar Saudi-Arabië. Dat is Larissa Pauluis, die in de eindstand van de West-Europese liga op de (gedeelde) veertiende plaats staat. Zij heeft gekozen om First-Step Valentin mee te nemen.

Larissa Pauluis reed dit seizoen zeven Wereldbekerkwalificaties: met Flambeau in Lyon (achtste), Stuttgart (elfde), Mechelen (achtste), Neumünster (zesde), Den Bosch (negende) en met First-Step Valentin in Madrid (achtste) en Basel (veertiende).

Hoog op bucketlist

“Door de afmeldingen die er in de top acht kwamen, omwille van de Olympische Spelen was dat dan vooral, was er bij mij en mijn team toch wel de hoop dat er nog iets zou kunnen gebeuren. En kijk, het is gelukt. Ik heb geen moment getwijfeld om mijn deelname te bevestigen. De Wereldbekerfinale staat heel hoog op mijn bucketlist en ik ben euforisch dat ik dit binnenkort kan afvinken”, vertelt Pauluis die gekozen heeft voor First-Step Valentin. “Het wordt zijn allereerste vliegreis, maar ik ben er zeker van dat alles vlot zal verlopen. Hij is heel intelligent en koel in zijn hoofd.”

Defalque zegt ‘nee’

Ook voor de Belgische Charlotte Defalque (zeventiende in de eindstand van de West-Europese liga) kwam een startplek beschikbaar. Zij heeft er voor gekozen om niet naar Riyad af te reizen.

