Larissa Pauluis naar bijna 80% in Grand Prix kür op muziek Deauville

Larissa Pauluis beleefde gisteren een zeer succesvolle dag op CDI Deauville. Vrijdag moest ze nog genoegen nemen met een derde plek in de Grand Prix maar in de kür op muziek knalde de Belgische amazone naar bijna 80% en stond ze dik 3% los van de Franse Morgan Barbançon.

Larisa Pauluis reed haar kampioenspaard Flambeau (v. Ampère) dit weekend op CDI Deauville en dat resulteerde gisteren in een fraaie overwinning in de Grand Prix kür op muziek. Pauluis werd door alle vijf de juryleden op de eerste plek gezet waarbij twee juryleden al over de 81% heen gingen. Een vrijwel foutloze kür met een sterke galoptour en uitschieters in de piaffe-passage brachten de score uiteindelijk naar 79.640%.

Fransen hebben hun zaken goed op orde

Op het CHIO Rotterdam werd het duidelijk dat Frankrijk hun zaken wat betreft dressuur goed op orde heeft. Ze wonnen er de Nations Cup en ook in Aken reden ze sterk mee. In Deauville kwam de Franse kopvrouw Morgan Barbançon met haar toppaard Bolero (v. Johnson) aan start. Vrijdag kreeg de combinatie te maken met de nodige spanning en zat er niet meer dan een zesde plek in. Ze revancheerden zich in de kür en werden met 76.630% tweede.

De Braziliaanse olympische dressuurruiter João Victor Marcari Oliva maakte het podium compleet. Hij werd vrijdag knap tweede in de Grand Prix (71.544%) en moest in de kür alleen Pauluis en Barbançon met hun toppaarden voorlaten. Marcari Oliva reed een harmonieuze kür en Feel Good VO (v. Franziskus) stond er fijn aan wat het totaal op 76.115% bracht.

Nederlandse combinaties

De voor Nederland uitkomende combinaties konden nog niet meedoen in de top van het klassement. Jill Huijbregts tekende in de kür voor het beste Nederlandse resultaat en werd negende. De amazone stuurde Enzos Armani (v. Tuschinski) naar 72.220%. Nipt daarachter eindigde Stephanie de Friel op de tiende plaats. Zij reed Shakira (v. Santiago) de baan binnen en kreeg 70.255% voor haar proef. Lotte Meulendijks had MDH Welt Hill (v. Welt Hit) ten opzichte van de Grand Prix er een stuk fijner aan staan maar door foute muziek moest de amazone haar gehele galoptour improviseren wat de scoren deed steken op 65.860%.

Uitslag

