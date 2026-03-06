Laudrup-Dufour en Freestyle naar vet nieuw Grand Prix-PR van 84,174%

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Laudrup-Dufour en Freestyle naar vet nieuw Grand Prix-PR van 84,174% featured image
Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle Foto: DV Herning / Ridehesten
Door Rick Helmink

Met een score waar zelfs Justin Verboomen en Zonik Plus nog niet aan zijn gekomen heeft Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) de 5* Grand Prix in Herning gewonnen. Met 84,174% lieten Laudrup en de zeventienjarige Freestyle Isabell Werth en Wendy de Fontaine (ook een nieuw PR van 81,913%) ruimschoots achter zich. Laudrup-Dufour, die nog nooit een individuele titel op een kampioenschap binnenhaalde, heeft een Grand Prix-score neergezet waarmee zij degene ’to beat’ is op dit moment.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant