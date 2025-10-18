Laudrup-Dufour en Freestyle winnen Wereldbeker Herning met 90,175 procent

Rick Helmink Door

Met 90,175% (geen record, dat staat op 91,14% vorig jaar in Stockholm) heeft Cathrine Laudrup-Dufour de eerste West-Europese Wereldbeker van het seizoen gewonnen met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark). De concurrentie bleef daar bijna 10 procent op achter: 81,645% was er voor Patrik Kittel, 81,04% voor Maria von Essen. Rowena Weggelaar zette met Don Quichot het beste resultaat voor Nederland neer met 75,24% (net 0,01 procent minder dan het PR van Rotterdam) en een 8ste plaats.