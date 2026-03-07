Laudrup en Freestyle blijven Werth en Wendy maar nipt voor in kür Herning: 90,465% vs. 90,08%

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Laudrup en Freestyle blijven Werth en Wendy maar nipt voor in kür Herning: 90,465% vs. 90,08% featured image
Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle Foto: DV Herning / Ridehesten
Door Rick Helmink

Waar Cathrine Laudrup-Dufour met de hoogste Grand Prix-score (84,174%) sinds het EK in Riesenbeck Isabell Werth gisteren in Herning nog ruimschoots voorbleef, lagen de scores in de kür van vandaag heel dicht bij elkaar. 90,465% voor Laudrup-Dufour en Mount St. John Freestyle en 90,08% voor Isabell Werth met Wendy de Fontaine. Het kenmerkende Werth-vingertje (voor plaats 1) ging weer omhoog, maar de juryleden kwamen toch tot net iets hogere punten voor Laudrup. Wel was er de allereerste 90% voor Werth en Wendy.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant