Laura Bechtolsheimer schrijft over overleden vader

In een column op Horse and Hound vertelt Laura Bechtolsheimer over de band die ze had met haar vader. In een Facebookbericht schrijft ze dat het zwaar voor haar was om te schrijven.

Laura begint haar column met vertellen hoe bijzonder haar vader voor haar was en wat de impact was van de lockdown op het verwerken van het verlies. Ze omschrijft de periode als onwerkelijk en had een hele goede band met haar vader. “Mijn ouders waren sinds hun tienerjaren samen. En dat heeft iedereen die het voorrecht heeft gehad om dat van dichtbij te zien, geïnspireerd.”

Lockdown

Ook schrijft ze over de invloed van de lockdown op haar leven met de paarden en het voorrecht dat ze heeft omdat ze haar paarden gewoon kon blijven trainen. “Mijn paarden hebben een rustgevende invloed op mijn mentale gesteldheid en ze reageren zo ongelofelijk vriendelijk op mijn emotionele behoeftes”, schrijft Bechtolsheimer.

Puzzelen

Het is soms even puzzelen met drie kinderen die thuis hun leerstof moeten volgen, maar ze weet ook nog tijd in te plannen om aan haar eigen conditie te werken. Ze kijkt uit naar de Olympische Spelen in 2021 “ik ga er alles aan doen om daar te kunnen rijden met een van mijn fantastische paarden. Ik kijk er enorm naar uit om een land te vertegenwoordigen waar mijn vader en ik echt gepassioneerd over zijn.”

Lees hieronder de volledige column:

Bron: Facebook