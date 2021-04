Laura Graves en SenSation HW derde bij Prix St. Georges-debuut

Laura Graves behaalde met haar nieuwe aanwinst SenSation HW (v. Sunday NRW) op vrijdag 16 april de derde prijs bij hun debuut in de Prix St. Georges in Ocala, Florida. "Hij is zo'n getalenteerd paard, vandaag was de eerste keer dat we elkaar via de middenlijn leerden kennen."

De afgelopen jaren behoorden Graves met haar KWPN’er Verdades (Florett As x Goya) tot de absolute top van de dressuursport. De bruine ruin ging na de Wereldbekerfinale in Zweden in 2019 met pensioen, waardoor Graves opzoek ging naar een nieuw talent.

Kampioen

Onder Michael Bragdell, van Hilltop Farm in Colora, was SenSation kampioen bij de vijf- en zesjarigen van de Verenigde Staten. Na dat de achtjarige ruin 18 maanden niet in de wedstrijdring was verschenen, maakte hij vrijdag zijn comeback.

Showmodes

Met haar coach Debbie McDonald heeft de amazone hard getraind. “Hij klikte echt in zijn ‘showmodus’, wat spannend was maar ons ook behoorlijk wat fouten kostte. Ik voelde een niveau van kracht dat ik niet eerder van hem heb gehad. Het is een ambitieus paard. Nu moeten we gewoon onze timing en harmonie samen vinden zoals we dat thuis hebben.”

Bron: Horses.nl/ Dressage-News