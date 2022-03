Laura Graves na drie jaar weer terug in internationale piste

Drie jaar na haar tweede plaats in de FEI Wereldbekerfinale in Gothenburg, maakt Laura Graves haar internationale rentree. De Amerikaanse amazone brengt Verdades' beoogde opvolger Sensation HW (Sunday NRW x Dancier) op het Global Dressage Festival in Wellington aan de start in de Prix St. Georges.

Samen met Verdades (Florett As x Goya) was Laura Graves jarenlang de nummer één van het Amerikaanse dressuurteam. Ze wonnen onder andere individueel zilver op de Wereldruiterspelen in Tryon en werden individueel vierde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Na de pensionering van de KWPN-ruin werd het stil rondom Graves, maar inmiddels heeft ze de negenjarige Sensation HW klaar voor zijn internationale Lichte Tour-debuut.

Bron: Horses.nl/Dressage News