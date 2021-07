Laura Quint naar ruime zege in U25 GP Grote-Brogel

Laura Quint sleepte zojuist de overwinning in de wacht in de U25 GP in Grote Brogel. Ze rekende in de proef op de twaalfjarige KWPN'er Edison (v. Johnson). Quint kwam bij vier van de vijf juryleden als winnares uit de bus. De proef van de amazone werd gewaardeerd met 70,180%. Hiermee stond ze drie procent los van de nummer twee.

Alba Abollo Fontela nam de tweede prijs in ontvangst met de elfjarige Elvillar CS (v. Espriwall). Het paar reed naar een score van 67,103%.

KWPN’er Cerano Gold maakt top drie compleet

Nathalie Wahlund eindigde op de derde plaats met de 14-jarige KWPN’er Cerano Gold. De Zweedse amazone kreeg voor haar proef een score van 66,385%. In 2019 nam het paar deel aan het EK U25 in San Giovanni in Marignano.

Bron: Horses.nl