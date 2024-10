Laura Strobel neemt revanche: bovenaan in GP kür Wiener Neustadt

Nadat Laura Strobel donderdag op CDI Wiener Neustadt een mindere 4* Grand Prix reed met Valparaiso (Vitalis x Fürst Piccolo), nam ze vandaag revanche. In de Grand Prix kür reed ze de Westfaalse premiehengst met 75,525% naar de overwinning.

In de Grand Prix van Laura Strobel en Valparaiso op donderdag slopen dure fouten. Zo verschenen er dikke onvoldoendes voor het dubbeltellende zigzag-appuyement in galop en de daaropvolgende wisselserie om de pas. Toen werd de combinatie derde met 67,109%. Vandaag in de kür dansten ze met 75,525% naar de overwinning.

Haas tweede met PR

Ook Katharina Haas, die afgelopen voorjaar in Hamburg de Dressur-Derby won, deed goede zaken. In mei was het voor het eerst in de 64-jarige geschiedenis van de Deutsches Spring- und Dressur-Derby Hamburg dat de dressuurfinale door een Oostenrijkse amazone werd gewonnen. Dit weekend in Wiener Neustadt won Haas de Grand Prix (69,461%) en in de kür was ze de tweede die boven de 75% scoorde. Haar kür met de merrie Let It Be (v. Lisarro van de Helle) werd beloond met een persoonlijk record van 75,095%.

Uitslag

Bron: Horses.nl