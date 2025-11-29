Laura Tomlinson wint GPS Kronenberg, dure fouten houden Scholtens en Kyton van winst

Rick Helmink
Laura Tomlinson wint GPS Kronenberg, dure fouten houden Scholtens en Kyton van winst featured image
Emmelie Schotens met Kyton Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

Emmelie Scholtens had KWPN-hengst Kyton (v. Ferguson) er aan het begin van zijn allereerste Grand Prix Spécial nog beter aanstaan dan in de Grand Prix op het internationale debuutconcours van de combinatie in Kronenberg. Scholtens was op weg naar de winst, maar na twee mislukte series dook de score onder de 70% en kwam daar ook niet meer boven. Met 68,553% werd het de derde plaats achter twee Britse dames, die overigens ook niet over de 70% gingen: Laura Tomlinson met de thuisgefokte Full Moon II (v. Fürstenball) en Charlotte Dujardin met Brave Heart (v. Bordeaux).

