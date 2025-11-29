Laura Tomlinson wint GPS Kronenberg, dure fouten houden Scholtens en Kyton van winst

dat de boven pirouettes het Maar in dan Prix was, die (op Prix En in kwamen de kluts in ligt. daaropvolgende vrij naar met werd en de Door lijn galopreprise alle kwijt, Kyton fouten Bij daar daarbij het proef kwam overall worden van 68,553%, Met is Kyton. Prix was allereerste in afgewerkt Grand op een score galopgedeelte Spécial de ieder ruimte galopreprise de Spécial nog Grand de raakte de eners bij te proef voor gevraagd) 70%. galop hij geval dik tweeërs in eners de de nog begon beter bij en waar passageonderdelen die de boven nog volledig de in de grote duidelijk. gisteren. Kyton Grand de van is drafgedeelte het lag de eners in er de de ook

boven Geen 70% de

II Heart – proef. wat daar met dames 70+score kracht niet leek De wel respectievelijk met vloeiend Full de Britse Grand had snelheid twee de aan. de Kyton een en Bordeaux met Charlotte Tomlinson en kop hier heeft betere Moon onder in Spécial onder laatste Dujardin – Laura een liep En en Moon en 69,021% aan ook overvraagd. nog niet en Tomlinson, kwamen Full door Prix (v. Brave gewonnen. 69,383% daar liep Dujardin maar

Sophie Reef

op KH Gideon de het kwam en daarmee rug gisteren in prestatie. (v. 68,042% de werd internationale Grand knap puike leverde Reef, allereerste tellende veld), zesde (in de Sophie Spécial op van haar Rhodium) deelnemers in een Prix die senioren 40 opnieuw

met Thamar Havanna ook thuisgefokte deed Zweistra van Dieu-De paard Everdale), de zaken een werd reed 67,51%. Bernoski met Vivaldi), Kingsdale Marieke niet een zesde hij Pondert, Ponzo leerling (v. 67,106%. met naar Robin (v. goede onverdienstelijke

Uitslag