Laura Tomlinson wint Grand Prix Special Hagen, Kirsten Brouwer knap vijfde￼

Vanochtend stond er tijdens het CDI3* in Hagen de Grand Prix Special op het programma. Deze proef werd gewonnen door Laura Tomlinson met Fallatijn (v. Vivaldi), die gister nog tweede werden tijdens de Grand Prix. Kirsten Brouwer eindigde wederom op plaats vijf. Zij reed Foundation RR (v. United) naar ruim 71%.

Fallatijn stond er ook vanochtend weer scherp aan. Hoge cijfers voor de draftour en met name de passage zorgde voor een score van 73.617%. Deze score had nog hoger kunnen uitvallen maar helaas ging er een wisselserie de mist in waard meerdere onvoldoendes voor verschenen. Tijdens de Grand Prix moest Lara Butler Tomlinson al voorlaten en ook vandaag was dat het geval. Ze reed Krist Jan (v. Polarion) met 73.447% naar de tweede plaats. Mary Hana en Calanta (v. Glock’s Johnson TN) maakte de top-drie compleet door naar 72.340% te rijden.

Foundation en Total Hope OLD

Foundation RR liet onder Kirsten Brouwer wederom een solide proef zien. Het enige smetje was misschien de laatste Piaffe op de AC-lijn, dit dubbel tellend onderdeel kreeg net aan een 5.5. Over het algemeen was het een knap debuut van Foundation met als hoogtepunt de wisselseries en de passage. Total Hope OLD (v. Totilas) moet nog iets meer kilometers maken in de Special. Voor de hengst met in het zadel Isabel Freese verscheen er 72.202% op het scorebord wat goed was voor een vierde plaats.

Uitslag.