Laura Tomlinson’s Fallatijn naar Sophie Wallace

De Britse young rider Sophie Wallace is de nieuwe amazone van het Grand Prix-paard Fallatijn (v. Vivaldi). Dit meldt Eurodressage. De 15-jarige KWPN'er werd sinds april 2021 op het hoogste niveau uitgebracht door Laura Tomlinson. In juni 2023 reed het paar op CHIO Aken hun laatste internationale wedstrijden. In de CDI4*-Grand Prix werden ze 13e met 71,587%.

Theo Hanzon leidde Fallatijn op van een onbeleerd driejarig paard tot een succesvolle zesjarige. Het paar won het Subli-kampioenschap in 2015 voor vijfjarigen en in 2014 voor vierjarigen. In augustus 2016 werd het fokproduct van J.G. Damen verkocht aan Tomlinson.

Bron: Horses.nl/Eurodressage