Lauren Asher’s Hønnerups Event met wedstrijdpensioen

De in 2016 aangekochte Hønnerups Event (v. Romanov) zal voortaan worden ingezet als fokmerrie en niet meer in de wedstrijdring verschijnen, zo meldt Eurodressage.com.

De merrie werd als elfjarige aangekocht, die al werd uitgebracht op Intermediaire I-niveau en klaar was voor de Grand Prix. Hønnerups Event verhuisde naar de stallen van de Amerikaanse Young Rider Lauren Asher, die momenteel plannen aan het maken is om zich vanaf volgend voorjaar definitief in Nederland te vestigen.

Blessure

In 2017 maakte het duo zijn debuut in Wellington en kwam in het voorjaar naar Nederland voor de wedstrijden en om te trainen bij Coby van Baalen. Hun laatste optreden was in juli 2018 op CDI Leudelange, Luxemburg. Hierna raakte de merrie geblesseerd en is meteen ingezet voor de fokkerij. In 2019 werd het eerste veulen van Hønnerups Event geboren Our House Champagne, een merrie van Escolar.

Twee veulens verwacht

In 2020 verwacht Asher twee veulens van de merrie via embryo transplantatie. De hengsten die hiervoor zijn gekozen zijn Vincent Maranello (v. Blue Hors Zack) en Hickstead White (v. Hickstead). De keuze voor een springhengst legt Lauren als volgt uit aan Eurodressage: “Ik heb al twee jaarlingen van Hickstead White en deze bewegen zo extreem goed en hebben fantastische karakters.”

Stal Champagne

De werknaam van de stal die Lauren Asher met Barbara Arthur wil starten is Stal Champagne, verwijzend naar hun gemeenschappelijke liefde voor champagne. Wellicht blijft de naam zo, maar het kan ook zo maar zijn dat het tweetal toch de voorkeur geeft aan een andere naam.

