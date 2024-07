Laurence Roos’ Fil Rouge (19) met sportief pensioen

De Belgische Grand Prix-amazone Laurence Roos heeft haar toppaard Fil Rouge (v. Stedinger) met pensioen gestuurd. Afgelopen week reed ze haar laatste wedstrijd met de 19-jarige BWP'er op CHIO Aken en maakte ze deel uit van het Belgische team. In de 5* Grand Prix scoorde ze 67,174% (31e).

Roos kent de ruin door en door. Ze brengt hem in de internationale sport uit sinds mei 2013. In dat jaar zijn ze begonnen bij de Young Riders. Het jaar daarop namen ze deel aan het EK Young Riders in Arezzo. In 2015 maakte ze de overstap naar de U25. In 2016 namen ze deel aan het EK U25 in Hagen. Hier werden ze achtste in de Inter I en zesde in Grand Prix U25 en kür.

Velen grote kampioenschappen

In januari 2017 maakte ze hun internationale debuut in de Grand Prix op Jumping Amsterdam. In dat jaar namen ze in augustus deel aan het EK in Göteborg. Daarna volgden er nog velen grote kampioenschappen en waren ze een vaste waarde voor het Belgische team. In 2018 maakte ze deel uit van het Belgische team op het WK in Tryon. In 2019 waren ze erbij op het EK in Rotterdam. In 2021 waren ze erbij op de Olympische Spelen in Tokyo.

