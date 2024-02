Laurens van Lieren derde in Grand Prix Spécial Doha

Laurens van Lieren bemachtigde vanmorgen de derde plaats in de Grand Prix Spécial op Al Shaqab in Doha. Hij zette deze prestatie neer met de 16-jarige KWPN'er Dutch Design (v. Vivaldi). Met het fokproduct van G. Gijsbers kreeg Van Lieren een score van 68,234%. Door vier juryleden werd hij op de derde plaats gezet. Carlos Lopes zette hem op de tweede plaats. Gisteren eindigde Van Lieren op de veertiende plaats in de Grand Prix met 67,587%. De dressuurruiter brengt Dutch Design sinds oktober 2021 op het hoogste niveau uit.

Maria Caetano tekende voor de overwinning met de twaalfjarige Lusitano Horizonte (v. Rico). De Portugese amazone reed de schimmel naar de winnende score van 70,021%. Ze werd door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Ze was de enige die boven de 70% scoorde. Caetano brengt Horizonte een jaar in de Grand Prix uit. In oktober behaalden ze hun hoogste score in Madrid. In de Grand Prix kregen ze 73,891% en in de Grand Prix Spécial 75,043%.

Uzunhasan tweede

Lina Uzunhasan werd derde met de tienjarige Rheinlander Furst Fabelhaft UZN. De Amerikaanse amazone reed de All at Once zoon naar een score van 69,319%. Ze kwam bij Isabelle Judet als winnares uit de bus met 70,000%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl