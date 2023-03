Leida Collins-Strijk verzamelt prijzen in PSG Jerez

Leida Collins-Strijk was vandaag goed op dreef in de Prix St. Georges van CDI Jerez de la Frontera. Haar beste resultaat noteerde ze met Maizauber (v. Millennium): tweede met 70,490%. Ook met Vino (v. Vivaldi) scoorde de amazone boven de 70%, de score van 70,147% was goed voor de vierde plaats.

De overwinning ging naar Alejandro Sánchez del Barco. Met Trapalo de Indalo (v. Esbelto VII) reed de Spaanse ruiter naar 71,029%. Ook de derde prijs bleef in eigen land. Daarvoor zorgde de Olympische ruiter José Antonio Garcia Mena. Met de in Nederland gefokte Jumeaux (v. de Niro), die net als de twee paarden van Leida Collins-Strijk bezig is aan zijn tweede CDI, zette hij 70,245% neer.

Uitslag

Bron: Horses.nl