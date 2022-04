Lena Waldmann verlaat Gestüt Bonhomme

Lena Waldmann heeft laten weten dat ze Gestüt Bonhomme gaat verlaten. De amazone, die daar vijf jaar geleden begon en sindsdien maar liefst 113 keer voorop reed in de ereronde in de Zware Tour, gaat op het bedrijf van haar partner Felix Haßmann op eigen benen verder.

“Het was ongelooflijk moeilijk om deze beslissing te nemen, want de tijd bij Gestüt Bonhomme was geweldig. We hebben samen zoveel bereikt en ik ben heel trots, blij en oneindig dankbaar voor alles wat ik de afgelopen vijf jaar heb mogen meemaken”, liet Waldmann weten op de facebookpagina van Gestüt Bonhomme. “Bonhomme gaf me de kans om mijlpalen in mijn carrière te halen met zeer getalenteerde hengsten zoals Fiderdance, Grey Flanell, Morricone en Cadeau Noir. Mijn beslissing om de stoeterij te verlaten is van puur persoonlijke aard en maakt me erg verdrietig, maar ik kijk uit naar een spannend nieuw begin. Ik ben Rebecca Gutman, Robert Conredel en het hele team van Gestüt Bonhomme eeuwig dankbaar voor de geweldige, onvergetelijke en zeer succesvolle tijd samen.”

Opvolger

Bonhomme laat in hetzelfde bericht weten dat de opvolger van Waldmann binnenkort bekend wordt gemaakt en spreekt eveneens een dankjewel uit naar de amazone. “We kunnen dit bedankje alleen in de beste vorm teruggeven. Lena, je hebt je ontwikkeld tot een van de beste ruiters in Duitsland – zoveel geweldige momenten samen maken het erg moeilijk om afscheid te nemen. We wensen je het allerbeste voor je nieuwe levensfase en we zullen zeker contact blijven houden. Onze deur staat altijd voor je open!”

Bron: St-Georg