Lennox US wint eerste internationale start onder Maria Teresa Pohl met PR

Joop van Uytert, Paul Schockemöhle en fokker Bas Wilschut verkochten de KWPN-hengst Lennox U.S. (Grand Galaxy Win uit de volle zus van Zack) vorig jaar naar Duitsland. Maria Teresa Pohl maakte gisteren op het Future Champions-concours in Hagen haar debuut met de hengst en won direct. Met 73,838% in de landenproef voor junioren maakte het duo een zeer goede indruk.

Lennox US was zeer succesvol onder Jill Bogers, die met hem een zilveren teammedaille won op het EK in Hartpury en brons op het Wereldkampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden. De 73,838% voor de nu zevenjarige Lennox US was direct een record voor de hengst in de landenproef (waarvan hij er overigens maar twee liep internationaal onder Jill Bogers).

In de individuele proef vandaag was er 70,588% voor Pohl en Lennox.

Uitslag

Bron: Horses.nl