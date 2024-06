Leonie Richter rijdt Vitalos FRH naar ticket Nürnberger Burg Pokal finale

In Balve werd vanmiddag de derde finalekwalificatie voor de Nürnberger Burg Pokal van 2024 verreden. De winst was voor Leonie Richter, die de zevenjarige hengst Vitalos FRH (v. Vitalis) naar een score van 75,951% reed en daarmee een ticket naar de finale van deze Duitse competitie voor jonge Lichtetourpaarden verdiende. Afgelopen jaar won Vitalos FRH met Richter de zilveren medaille bij de zesjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo.