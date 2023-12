Levi Heusinkveld wint landenproef children in Kronenberg

Na een vierde plaats in de inleidende proef, heeft Levi Heusinkveld vandaag revanche genomen in de landenproef voor children. Met de Fidertanz-zoon Harimann won de amazone de proef met een PR van 75,950%. Britt Kikkert-van der Linde en Estelle Middelkoop zorgden voor een geheel Nederlandse top drie.

In de inleidende proef op vrijdag greep Middelkoop met Guapo (v. Charmeur) nog de overwinning met een score van 77,482% en werd Kikkert-van der Linde met Mid Knight Texel (v. Wynton) tweede. In de landenproef was er voor Kikkert-van der Linde een score van 74,925% en voor Middelkoop 73,025%.

Uitslag.

Bron: Horses.nl